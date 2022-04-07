Из-за инфляции и санкций в РФ возникли существенные проблемы с производством оружия — украинская разведка 7 апреля, 17:40 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские компании столкнулись с серьезными проблемами при выполнении военного заказа, ведь из-за инфляции на производство оружия не хватает средств. Дополнительные же средства в бюджете РФ отсутствуют.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Украинским разведчикам это стало известно из полученного доклада аппарата правительства РФ относительно проблемных вопросов в ходе выполнения контрактов государственного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса.



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Из текста следует, что во избежание повышения цен, зафиксированных государственным заказом, правительство РФ разрешило заключать контракты с единым поставщиком. Впрочем, это не привело к ожидаемому результату. Цена выполнения работ все равно выросла из-за существенного подорожания материалов и комплектующих. А настаивание министерства обороны РФ на фиксации цен приводит лишь к убыткам для определенного «единственного исполнителя» военного заказа.



«В настоящее время выполнение заказа МО РФ поставлено под вопрос из-за нехватки средств и несогласованности действий между правительством и производителями. Эта ситуация является прямым следствием введенных международных санкций в РФ в целом и в ее ВПК, в частности», — говорится в сообщении.



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