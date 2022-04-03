Российские оккупанты морят голодом украинских военных, захваченных в плен на ЧАЭС — омбудсмен

3 апреля, 15:39
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Саркофаг на территории Чернобыльской АЭС (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Саркофаг на территории Чернобыльской АЭС (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Бойцы Национальной гвардии Украины, охранявшие Чернобыльскую АЭС и захваченные российскими оккупантами 24 февраля, предположительно находятся на территории РФ и Беларуси.

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Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова со ссылкой на жену одного из пленных.

Отмечается, что украинских пленных, вероятно, вывезли в Смоленск (РФ) и Брагин (Беларусь).

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«По информации [жены одного из пленных], пленников морят голодом и не дают воды. Пока ничего не известно об их состоянии здоровья», — сообщила Денисова.

Такими действиями РФ грубо нарушает условия Женевской конвенции об обращении с военнопленными, в частности статьи 26 конвенции, гарантирующей надлежащее питание для военнопленных.

«Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушений прав человека Россией в Украине», — подчеркнула омбудсмен.

Напомним, подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ 3 апреля взяли под контроль район города Припять и участок государственной границы Украины с Беларусью. Вскоре украинские военные приступят к разминированию территории Чернобыльской АЭС.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Пленные ЧАЭС Людмила Денисова Война России против Украины

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