«У нас качество лучше». В РФ хотят заменить товары от IKEA продукцией из тюрем 27 июля, 13:20 В ФСИН похвастались, что количество занятых на производстве заключенных «год из года растет» (Фото:Коллаж НВ)

На фоне ухода из РФ мировых брендов, что стало следствием ее вторжения в Украину, в Федеральной службе исполнения наказаний предложили заменить зарубежные товары продукцией из российских тюрем.

Как сообщает TJournal, такая идея была озвучена на выставке достижений ФСИН в Екатеринбург.

По словам представителей ведомства, российские тюрьмы могут адаптироваться под рынок, поскольку продукция от заключенных якобы способна «посоперничать с импортными товарами».

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«Показатель цена-качество у наших товаров выше, чем у зарубежных аналогов. Не сомневаюсь, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании — особенно с учетом того, что товарооборот и количество занятых на производстве людей год из года растут», — заявил начальник ГУФСИН по Свердловской области Александр Федоров.

В свою очередь начальник местного отдела трудовой адаптации осужденных Иван Шарков добавил, что мебель от заключенных может заменить для граждан РФ продукцию IKEA.

«Если сравнивать мебель, у нас и качество лучше, и цены ниже», — заверил российский чиновник.

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