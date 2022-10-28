В Архангельской области РФ контрактник наехал на колонну срочников: есть погибшие и много раненых — СМИ

28 октября, 12:00
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ДТП произошло на полигоне в Архангельской области (Фото:Кадр видео Rc Barmaleuz)

ДТП произошло на полигоне в Архангельской области (Фото:Кадр видео Rc Barmaleuz)

В Архангельской области России контрактник наехал на колонну срочников. Как сообщает Telegram-канал Baza, погибли два человека, еще 11 военнослужащих пострадали.

ДТП произошло на полигоне недалеко от города Мирный. Военный КамАЗ, которым управлял 22-летний контрактник, наехал на колонну из 20 военнослужащих срочной службы.

Один человек погиб сразу, еще один в больнице.

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Также в аварии пострадали еще 11 человек — всех их доставили в больницу Минобороны с различными травмами.

Что послужило причиной ДТП — неизвестно. В случившемся уже разбираются военные следователи.

15 октября стало известно о стрельбе в одной из воинских частей Белгородской области. Позже в Минобороны РФ это назвали «терактом» на полигоне и заявили об 11 погибших и 15 раненых.

https://www.youtube.com/embed/qz83mxByk_Y
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия ДТП Российские военные Контрактники Архангельск

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