В РФ глава одного из районов Хакасии напал на пропагандиста России 24 — видео
Следственный комитет РФ открыл уголовное дело против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на сотрудника пропагандистского канала Россия 24 Ивана Литомина.
Как сообщается, инцидент произошел во время съемки сюжета для программы Вести. Дежурная часть.
Как видно на опубликованном видео, когда Литомин зашел в кабинет Зайцева, чтобы поинтересоваться относительно плохого состояния жилья, построенного для пострадавших от масштабных природных пожаров в 2015 году, чиновник отобрал у него микрофон и повалил на пол, после чего выгнал в коридор.
После этого пропагандист обратился в силовые структуры с заявлением против главы района.
В свою очередь сам Сайцев обвинил Литомина в провокации.