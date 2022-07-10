В РФ автобус с 28 российскими призывниками столкнулся с грузовиками, есть погибший 10 июля, 14:22 Место ДТП (Фото:Baza / Telegram)

В РФ по дороге к призывному пункту Архангельска автобус, перевозивший 28 призывников и двух сопровождающих, попал в аварию с фурой и газовозом. Водитель фуры погиб.

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что водителей автобуса и газовоза с травмами доставили в больницы. Российские призывники сильно не пострадали, госпитализация им не потребовалась.

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На данный момент неизвестно, что стало причиной аварии. По словам очевидцев, родственники призывников после ДТП прибыли на место и забрали их домой.

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