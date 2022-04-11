«По делу о хищениях на Донбассе». В России арестовали бывшего советника Путина Суркова — экс-депутат Госдумы 11 апреля, 19:57 Цей матеріал також доступний українською Владислав Сурков (Фото:Правительство РФ)

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что в России арестовали Владислава Суркова, экс-советника российского диктатора Владимира Путина.

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«Владислав Сурков находится под домашним арестом. Сейчас проводятся следственные мероприятия по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года», — написал Пономарев в Facebook, цитируя свои источники.

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Он уточнил, что хотя Путин и уволил Суркова в 2020 году, экс-советник оставался тем человеком, который понимает реальную ситуацию в квази-республиках «Л/ДНР» и у него остались связи.

«Сурков всегда был довольно близок с Кадырову и очевидно, что многое академик не сам придумывает, а следует заветам Владислава Юрьевича», — называет Пономарев еще одну вероятную причину задержания.

Ранее ведущий журналист-расследователь международного проекта Bellingcat Христо Грозев сообщил о масштабных чистках в 5-й службе ФСБ, которая занималась разными операциями в Украине и поставляла данные о ситуации в стране Путину.

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