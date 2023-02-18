Число погибших в результате землетрясения в Сирии и Турции превысило 43 тысячи
Последствия землетрясения в Сирии (Фото:REUTERS/Khalil Ashawi)
Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 43 тысячи.
Об этом сообщает Aljazeera.
В настоящее время известно о 43 360 погибших. Среди них — 39 672 жертвы в Турции.
В то же время, спасатели продолжают освобождать из-под завалов людей, которым удалось пережить землетрясение.
6 февраля Турцию и Сирию всколыхнула серия землетрясений, ставших одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет. В десяти провинциях Турции объявлено чрезвычайное положение, оно будет действовать три месяца.