Число погибших в результате землетрясения в Сирии и Турции превысило 43 тысячи

18 февраля, 06:47
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Последствия землетрясения в Сирии (Фото:REUTERS/Khalil Ashawi)

Последствия землетрясения в Сирии (Фото:REUTERS/Khalil Ashawi)

Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 43 тысячи.

Об этом сообщает Aljazeera.

В настоящее время известно о 43 360 погибших. Среди них — 39 672 жертвы в Турции.

В то же время, спасатели продолжают освобождать из-под завалов людей, которым удалось пережить землетрясение.

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6 февраля Турцию и Сирию всколыхнула серия землетрясений, ставших одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет. В десяти провинциях Турции объявлено чрезвычайное положение, оно будет действовать три месяца.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Турция Сирия Землетрясение

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