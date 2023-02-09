Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 19 тысяч

9 февраля, 20:55
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Последствия землетрясения в Сирии (Фото:REUTERS/Yamam al Shaar)

Последствия землетрясения в Сирии (Фото:REUTERS/Yamam al Shaar)

В результате нескольких мощных землетрясений в Турции и Сирии погибли более 19 тысяч человек, более 71 тысячи получили ранения.

Об этом сообщает Anadolu.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что по меньшей мере 16 546 человек погибли и еще более 66 тысяч получили ранения в результате двух землетрясений.

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Сирийские чиновники сообщили о 1262 погибших на территориях, контролируемых правительством Башаром Асадом. На северо-востоке Сирийская гражданская оборона сообщила о 1930 погибших. Число раненых по всей Сирии превышает пять тысяч.

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Число погибших и раненых продолжит резко расти в ближайшие дни.

6 февраля на границе Турции и Сирии в провинции Газиантеп произошла серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет.

В десяти провинциях Турции объявлено чрезвычайное положение, оно будет действовать три месяца.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Турция Сирия Землетрясение

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