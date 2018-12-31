В результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске погибли три человека Сегодня, 08:38 93 Цей матеріал також доступний українською Всего пострадало 6 человек arseniy_rabin / Instagram

В Магнитогорске Челябинской области, Россия, в жилом доме произошел взрыв газа, в результате которого погибли три человека, передает ТАСС со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС.

"По состоянию на 07:50 мск из-под завалов извлечено шесть человек: трое погибло, трое травмировано в т. ч. один ребенок", - говорится в сообщении.

В пресс-службе губернатора региона сообщили, что из-за взрыва обрушился подъезд с 1 по 10 этажи, под завалами могут находиться люди, точное число пострадавших устанавливается.

На месте чрезвычайной ситуации работают все экстренные службы города. Спасатели эвакуируют жильцов соседних подъездов пострадавшего дома.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что взрыв повредил 48 квартир, в которых проживают 110 человек.