В результате теракта в Кабуле погибли 12 человек, в том числе дети
Сегодня, 11:06
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Во вторник, 11 декабря, на окраине афганской столицы Кабула произошел теракт.
Как сообщает АР со ссылкой на заместителя пресс-секретаря МВД страны Насрата Рахими, в результате взрыва автомобиля со смертником погибли 12 человек, еще 12 получили ранения.
По его словам, целью террористов был конвой сил безопасности.
При этом среди погибших оказалось лишь четверо силовиков, а остальные восемь были гражданскими, в том числе две женщины и два ребенка.
Ответственность за теракт взяло на себя движение Талибан.