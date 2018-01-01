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В результате теракта в Кабуле погибли 12 человек, в том числе дети

Сегодня, 11:06
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Целью смертника был конвой сил безопасности Афганистана

Во вторник, 11 декабря, на окраине афганской столицы Кабула произошел теракт.

Как сообщает АР со ссылкой на заместителя пресс-секретаря МВД страны Насрата Рахими, в результате взрыва автомобиля со смертником погибли 12 человек, еще 12 получили ранения.

По его словам, целью террористов был конвой сил безопасности.

При этом среди погибших оказалось лишь четверо силовиков, а остальные восемь были гражданскими, в том числе две женщины и два ребенка.

Ответственность за теракт взяло на себя движение Талибан.

Теги:   Взрыв Теракт Талибан Афганистан

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