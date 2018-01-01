В результате теракта в Кабуле погибли 12 человек, в том числе дети Сегодня, 11:06 0 Цей матеріал також доступний українською Целью смертника был конвой сил безопасности Афганистана

Во вторник, 11 декабря, на окраине афганской столицы Кабула произошел теракт.

Как сообщает АР со ссылкой на заместителя пресс-секретаря МВД страны Насрата Рахими, в результате взрыва автомобиля со смертником погибли 12 человек, еще 12 получили ранения.

По его словам, целью террористов был конвой сил безопасности.

При этом среди погибших оказалось лишь четверо силовиков, а остальные восемь были гражданскими, в том числе две женщины и два ребенка.

Ответственность за теракт взяло на себя движение Талибан.