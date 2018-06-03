В результате столкновения грузовика и автобуса в Мексике погибло 11 человек

13 человек получили травмы во время ДТП

В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в мексиканском штате Санта-Инес погибло 11 человек среди которых несовершеннолетние.

Причиной аварии стало то, что у грузовика отказали тормоза после чего он врезался в автобус.

Также 13 человек получили травмы, среди которых шестилетняя девочка, передает Hoyestado.

Напомним, 2 июня в Запорожье BMW, который ехал по Набережной в районе Вознесеновского рынка с большой скоростью, сбил насмерть женщину и ее пятилетнюю дочь.