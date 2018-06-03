03 июня 2018, воскресенье

В результате столкновения грузовика и автобуса в Мексике погибло 11 человек

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
13 человек получили травмы во время ДТП
Фото: Hoyestado

13 человек получили травмы во время ДТП

В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в мексиканском штате Санта-Инес погибло 11 человек среди которых несовершеннолетние.

Причиной аварии стало то, что у грузовика отказали тормоза после чего он врезался в автобус.

Также 13 человек получили травмы, среди которых шестилетняя девочка, передает Hoyestado.

Напомним, 2 июня в Запорожье BMW, который ехал по Набережной в районе Вознесеновского рынка с большой скоростью, сбил насмерть женщину и ее пятилетнюю дочь.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове