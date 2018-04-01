В результате столкновений в индийском Кашмире погибли 16 человек

Столкновения произошли во время сецоперации против мусульманских боевиков

В результате столкновений между демонстрантами и силовиками в индийском Кашмире погибли 16 человек, в том числе 11 боевиков, трое военнослужащих и двое гражданских.

Как сообщает Times of India, столкновения произошли во время сецоперации против мусульманских боевиков. Несколько сотен человек напали на правоохранителей, забросали их камнями, бутылками и другими предметами. В ответ полиция применила слезоточивый газ, пневматическое оружие, а впоследствии была вынуждена открыть огонь.

Генеральный инспектор полиции Зульфикар Хасан предупредил, что спецоперация против боевиков будет продолжаться, а если протестующие не прекратят своих действий, то им будут давать отпор.

Территория древнего княжества Кашмир является предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года. В 1989 году в Кашмире активизировались боевики, выступающие за отделение Кашмира от Индии. Жертвами насилия с тех пор стали десятки тысяч человек.