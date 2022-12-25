Жертвами аномальной снежной бури в США стали как минимум 19 человек 25 декабря, 06:16 Последствия снежной бури в США (Фото:Kevin Hoak/REUTERS)

В результате аномальной снежной бури в США погибли не менее 19 человек, еще более миллиона американцев остались без электричества.

Об этом сообщает BBC.

Среди жертв непогоды много людей, погибших в ДТП. Из-за снежной бури ситуация на дороге очень усложнилась из-за практически нулевой видимости.

Фото: Сара Келли/ via REUTERS

В Национальной метеорологической службе США (NWS) предупредили, что ледяной ветер распространится также на восток страны. Непогода может задеть более 200 миллионов американцев.

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