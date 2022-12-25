Жертвами аномальной снежной бури в США стали как минимум 19 человек

25 декабря, 06:16
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Последствия снежной бури в США (Фото:Kevin Hoak/REUTERS)

Последствия снежной бури в США (Фото:Kevin Hoak/REUTERS)

В результате аномальной снежной бури в США погибли не менее 19 человек, еще более миллиона американцев остались без электричества.

Об этом сообщает BBC.

Среди жертв непогоды много людей, погибших в ДТП. Из-за снежной бури ситуация на дороге очень усложнилась из-за практически нулевой видимости.

Сара Келли/ via REUTERS
Фото: Сара Келли/ via REUTERS

В Национальной метеорологической службе США (NWS) предупредили, что ледяной ветер распространится также на восток страны. Непогода может задеть более 200 миллионов американцев.

Видео дня

https://twitter.com/GINIEJET11/status/1606593445228838912

По прогнозам синоптиков, это Рождество может стать самым холодным в США за последние 30 лет.

https://twitter.com/cover_up8d/status/1606666174611193863
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Снег Снегопад Буря

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