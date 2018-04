В результате ракетного удара по авиабазе в Сирии есть погибшие и раненные - СМИ

Сирийское государственное информационное агентсво SANA сообщает, что в результате ракетного обстрела авиабазы Т-4 в провинции Хомс есть погибшие и пострадавшие.

Точное количество жертв и пострадавших в данный момент неизвестно, передает Associated Press.

Авиабаза не пострадала, так как силы ПВО смогли отразить атаку и сбить восемь ракет.

Сирийские государственные СМИ считают, что ракетный удар был проведен США, но руководство страны уже успело сообщить, что "не проводило авиаударов в Сирии".

BREAKING: U.S. officials: The United States is not carrying out airstrikes in Syria