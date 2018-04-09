В результате ракетного удара по авиабазе в Сирии есть погибшие и раненные - СМИ

Авиабаза Тайфур, на которой базируется правительственные войска Сирии

Сирийское государственное информационное агентсво SANA сообщает, что в результате ракетного обстрела авиабазы Т-4 в провинции Хомс есть погибшие и пострадавшие.

Точное количество жертв и пострадавших в данный момент неизвестно, передает Associated Press.

Авиабаза не пострадала, так как силы ПВО смогли отразить атаку и сбить восемь ракет.

Сирийские государственные СМИ считают, что ракетный удар был проведен США, но руководство страны уже успело сообщить, что "не проводило авиаударов в Сирии".

BREAKING: U.S. officials: The United States is not carrying out airstrikes in Syria — The Associated Press (@AP) 9 апреля 2018 г.

Утром 9 апреля сирийская военная авиабаза Т-4, которая находится на востоке провинции Хомс, подверглась массированному ракетному обстрелу.

"Авиабаза Т-4 атакована несколькими ракетами, не исключено, что это агрессия США", - сообщили сирийские СМИ.

Также телеканал Аль-Маядин сообщил, что ракеты пролетели через воздушное пространство Ливана и были запущены из Средиземного моря.