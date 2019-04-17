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В результате падения самолета на дом в Чили погибло шесть человек

Вчера, 06:01
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В результате падения самолета на дом в Чили погибло шесть человек - фото

24 Horas

В чилийском городе Пуэрто-Монт легкомоторный самолет рухнул на жилой дом, в результате чего погибло шесть человек.

Все погибшие находились на борту самолета BN-2A-27, который принадлежит авиакомпании Archipielagos. Самолет рухнул вскоре после взлета из аэропорта Ла Палома, передает местное издание 24 Horas.

После авиакатастрофы загорелся дом, на который он упал. Вскоре огонь перекинулся на соседнее здание.

Также ранения получила женщина, которая в момент крушения самолета находился вблизи.

Теги:   Крушение самолета Чили

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