В Молдове предупредили о возможных отключениях света из-за массированной атаки по Украине со стороны РФ 5 декабря, 16:11 В Молдове перебои с электроснабжением на фоне ударов РФ по Украине (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Молдавская энергокомпания Moldelectrica заявила, что из-за перебоев в энергетической системе возможны отключения электроэнергии на фоне ракетных ударов РФ по Украине.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Есть вероятность отключений света", - добавляют представители компании.

В местных Telegram каналах писали, что по всей стране наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.

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При этом в Кишиневе у жителей свет погас на мгновение после падения напряжения. Также мигали включенные лампочки.

О перебоях с электричеством сообщали также и в других районах Молдовы.

Приднестровские СМИ сообщали о перепадах напряжения в регионе. В Бендерах исчез интернет, а в центре Тирасполя – свет.

Начиная с 24 октября Молдова из-за атак России на энергосистему Украины и сокращения Газпромом объемов газа столкнулась с дефицитом электроэнергии.