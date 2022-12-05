В Молдове предупредили о возможных отключениях света из-за массированной атаки по Украине со стороны РФ

5 декабря, 16:11
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В Молдове перебои с электроснабжением на фоне ударов РФ по Украине (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

В Молдове перебои с электроснабжением на фоне ударов РФ по Украине (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Молдавская энергокомпания Moldelectrica заявила, что из-за перебоев в энергетической системе возможны отключения электроэнергии на фоне ракетных ударов РФ по Украине.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Есть вероятность отключений света", - добавляют представители компании.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02XUJEyhRnqBJFpR44ucC2N5sUYheRYh39J6qqan4ySW2Z2tUjyVHLCu11cB8J1dRdl&id=100087929866576

В местных Telegram каналах писали, что по всей стране наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.

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При этом в Кишиневе у жителей свет погас на мгновение после падения напряжения. Также мигали включенные лампочки.

О перебоях с электричеством сообщали также и в других районах Молдовы.

Приднестровские СМИ сообщали о перепадах напряжения в регионе. В Бендерах исчез интернет, а в центре Тирасполя – свет.

Начиная с 24 октября Молдова из-за атак России на энергосистему Украины и сокращения Газпромом объемов газа столкнулась с дефицитом электроэнергии.

https://www.youtube.com/embed/2QMT74I5hUs
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Электроэнергия Молдова Атака Война России против Украины

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