В результате наезда грузовика на пешеходов в Германии погибли 4 человека

Идет ли речь о террористической атаке, пока не известно

В субботу, 7 апреля, в результате наезда грузовика на толпу пешеходов в городе Мюнстер (Германия) погибли 4 человека.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на МВД Германии.

"4 человека погибли, включая водителя грузовика", - сказано в сообщении.

4 people dead including the driver of the van - German Interior ministry sayshttps://t.co/Wgi0DBsyZS — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 7 апреля 2018 г.

Ранее полиция Германии сообщала об около 30 пострадавших в результате наезда грузовика на пешеходов в Мюнстере. Водитель грузовика застрелился. Идет ли речь о террористической атаке, пока не известно.