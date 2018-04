В результате наезда грузовика на пешеходов в Германии погибли 4 человека

В субботу, 7 апреля, в результате наезда грузовика на толпу пешеходов в городе Мюнстер (Германия) погибли 4 человека.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на МВД Германии.

"4 человека погибли, включая водителя грузовика", - сказано в сообщении.

