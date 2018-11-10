В результате лесных пожаров в Северной Калифорнии погибли пять человек

В результате лесных пожаров в северной части американского штата Калифорния погибли пять человек, передает Associated Press со ссылкой на данные властей.

Отмечается, что тела погибших были обнаружены в сгоревших транспортных средствах.

Из-за пожаров в Калифорнии 157 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, включая 148 тысяч жителей округов Вентура и Лос-Анджелес. Об эвакуации также объявили в известном курортном городе Малибу.

Смотрите также

Напомним, что лесные пожары на севере американского штата Калифорния начались утром 8 ноября. Из-за сильных ветров, сухой погоды и низкой влажности огонь быстро распространяется. Пожар уничтожил город Парадайс округа Бьютт, где проживает около 27 тысяч человек.