В результате лесных пожаров в Северной Калифорнии погибли пять человек

В результате лесных пожаров в северной части американского штата Калифорния погибли пять человек, передает Associated Press со ссылкой на данные властей.
Отмечается, что тела погибших были обнаружены в сгоревших транспортных средствах.
Из-за пожаров в Калифорнии 157 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, включая 148 тысяч жителей округов Вентура и Лос-Анджелес. Об эвакуации также объявили в известном курортном городе Малибу.
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Напомним, что лесные пожары на севере американского штата Калифорния начались утром 8 ноября. Из-за сильных ветров, сухой погоды и низкой влажности огонь быстро распространяется. Пожар уничтожил город Парадайс округа Бьютт, где проживает около 27 тысяч человек.
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