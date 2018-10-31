31 октября 2018, среда

В результате крушения вертолета в США погибло два человека

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Вертолет упал на трейлерную стоянку
Фото: Highlands Co Sheriff via Twitter

Вертолет упал на трейлерную стоянку

Два человека погибли и еще один человек пострадал во время крушения вертолета на трейлерную стоянку в американском городе Себринг, штат Флорида.

Причиной авариии стало то, что вертолет зацепился за линии электропередач, передает Fox News.

Погиб пилот и пассажир вертолета. Пострадавшим стал человек, который находился на земле. Он был доставлен в госпиталь с ожогами тела.

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