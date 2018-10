В результате крушения вертолета в США погибло два человека

Два человека погибли и еще один человек пострадал во время крушения вертолета на трейлерную стоянку в американском городе Себринг, штат Флорида.

Причиной авариии стало то, что вертолет зацепился за линии электропередач, передает Fox News.

Погиб пилот и пассажир вертолета. Пострадавшим стал человек, который находился на земле. Он был доставлен в госпиталь с ожогами тела.

HELICOPTER CRASH: Another confirmed fatality, bringing the total to 2. Both believed to be from the helicopter. One person on the ground was injured pic.twitter.com/X21bizDbkA