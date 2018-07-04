В результате крушения парома в Индонезии погибли более 30 человек - видео

Авария произошла в 200-300 метрах от берега

В Индонезии в результате крушения парома в районе острова Сулавеси погиб 31 человек.

Всего же на момент аварии на судне находились 164 пассажира и члена экипажа, большинство из которых удалось обнаружить и спасти, передает Интерфакс-Украина.

В то же время трое из них считаются пропавшими без вести.

По имеющимся данным, когда паром начал тонуть, капитан сразу направил его к берегу, до которого было 200-300 метров.

Как сообщается, крушение судна произошло из-за сильного ветра и волн. Помимо пассажиров на его борту были и автомобили, в том числе грузовики.

Ранее сообщалось, что на озере Тоба в Индонезии затонул пассажирский паром.