В результате авиаудара по позициям талибов в Афганистане погибли десятки человек

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Авиаудар был нанесен по населенному пункту на севере Афганистана
Фото: Google Maps

Авиаудар был нанесен по населенному пункту на севере Афганистана

В понедельник, 2 апреля, в результате авиаудара афганских войск по позициям боевиков радикального движения Талибан в северной провинции Кундуз погибли и пострадали десятки человек, в том числе мирные жители.

Сотрудник местной полиции Абдул Хамед Хамеди сообщил Reuters, что во время атаки в районе Дашт-э-Арчи погибли 15 человек, еще десять получили ранения. В том числе жертвы есть и среди гражданского населения.

По словам местных жителей, авиация разбомбила мечеть, в результате было убито и ранено большое количество мирных жителей.

В то же время работники системы здравоохранения провинции Кундуз заявили, что при авиаударе погибли пять человек, еще 40 раненых были доставлены в городские больницы.

В заявлении талибов говорится, что в результате авиаудара погибли 150 религиозных деятелей и гражданских лиц.

Дашт-э-Арчи находится под контролем боевиков Талибана, поэтому подробности авиаудара неизвестны.

Напомним, что 23 марта в провинции Гильменд в Афганистане в результате подрыва автомобиля погибли 12 человек, еще 40 человек получили ранения.

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