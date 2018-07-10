10 июля 2018, вторник

В результате атаки смертника на востоке Афганистана погибли 10 человек, большинство - гражданские

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В результате взрыва погибли двое силовиков и восемь гражданских
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В результате взрыва погибли двое силовиков и восемь гражданских

В городе Джелалабад на востоке Афганистана террорист-смертник атаковал сотрудников сил безопасности.

По данным местных властей, он привел в действие взрывное устройство, в результате чего погибли двое силовиков и восемь гражданских, передает DW.

Как сообщается, взрыв произошел возле контрольно-пропускного пункта правительственных сил.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял. При этом отмечается, что в провинции Нангархар, административным центром которой является Джелалабад, присутствуют как террористы Талибана, так и Исламского государства.

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