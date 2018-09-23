В результате столкновения повстанцев с военными в Конго погибли 18 мирных жителей

В августе в аэропорту под Бени повстанцы Альянса демократических сил напали на базу миротворческой миссии ООН

Боевики исламистской группировки Альянс демократических сил напали на конголезские войска в городе Бени на востоке Демократической Республики Конго. В результате атаки погибли 18 конголезцев, по данным военных - сообщает Reuters.

Схватка длилась более 6 часов. По информации военных, погибли 18 гражданских, еще шесть гражданских и четверо солдат ранены. Местные власти заявили, что на фоне насилия трудно бороться с Эболой в регионе.

Министерство здравоохранения Конго ранее сообщало, что с июля жертвами вируса стали 99 человек, у 48 обнаружили инфекцию. Количество людей, контактировавших с вирусом, достигло 1609 человек.

В августе в аэропорту возле Бени повстанцы из Альянса демократических сил напали на базу миротворческой миссии ООН, где находились и украинские военные.