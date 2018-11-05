В результате атаки боевиков на КПП в Афганистане погибли около 20 человек

В результате боя погибли 13 силовиков и шесть боевиков

В провинции Газни на востоке Афганистана террористическая организация Талибан атаковала контрольно-пропускной пункт.

Об этом со ссылкой на представителя местных властей Арифа Нури передает агентство AP.

Как сообщается, в результате боя погибли семеро военных и шестеро полицейских, еще четверо силовиков получили ранения.

"В результате нападения талибов на КПП в восточной провинции Газни погибли, по меньшей мере, 13 солдат и полицейских", - говорится в сообщении.

Кроме того, афганские военные, которые были направлены на КПП в качестве подмоги, попали в засаду талибов, из-за чего были ранены несколько силовиков.

В свою очередь Талибан во время боя потерял шесть боевиков, еще около 10 получили ранения.