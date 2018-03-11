В ресторане Солсбери нашли следы вещества, которым отравили Скрипаля

Скрипалю и его дочери стало плохо неподалеку одного из ресторанов Солсбери

В ресторане Zizzi, который находится в британском городе Солсбери, были найдены следы нервно-паралитического вещества, которым отравился бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Об этом передает ВВС.

В полиции Великобритании пока не подтвердили данную информацию.

В то же время, ранее британские СМИ сообщали, что Скрипаля и его дочь Юлию отравили в собственном доме.

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Сергей Скрипаль – бывший полковник российского ГРУ. В 2006 году его осудили на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году его помиловали в рамках операции по обмену шпионами. Скрипаль получил в Великобритании политическое убежище.

4 марта Скрипаль и его 33-летная дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери.