29 октября 2018, понедельник

В редакцию CNN отправили третью подозрительную посылку

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В Атланте расположена международная штаб-квартира CNN

В Атланте расположена международная штаб-квартира CNN

В почтовом отделении Атланты перехватили подозрительную посылку, которая была отправлена в редакцию американского телеканала CNN.

Об этом сообщил глава CNN Джефф Цукер в письме сотрудникам телеканала.

По его информации, в Центре CNN - мировой штаб-квартире телеканала, расположенной в Атланте, непосредственной угрозы нет.

В полиции Атланты заявили, что подозрительный пакет, по всей вероятности, аналогичен другим посылкам, которые были отправлены подозреваемым Сесарем Сайоком, арестованным на прошлой неделе за рассылку бомб американским политикам и бизнесменам.

Это третья подозрительная посылка, адресованная CNN. Первый пакет с самодельной бомбой был перехвачен в среду утром в почтовом отделении Тайм-Уорнер-Центра в Нью-Йорке. Вторая посылка была обнаружена в пятницу в почтовом отделении в шести кварталах от Тайм-Уорнер-Центра.

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Напомним, что с 24 октября американские спецслужбы перехватили несколько посылок с самодельными бомбами, которые были отправлены высокопоставленным представителям Демократической партии США, а также в офис CNN в Нью-Йорке. Власти назвали взрывные устройства "потенциально опасными", но ни одно из них не сдетонировало.

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