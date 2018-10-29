В редакцию CNN отправили третью подозрительную посылку

В почтовом отделении Атланты перехватили подозрительную посылку, которая была отправлена в редакцию американского телеканала CNN.

Об этом сообщил глава CNN Джефф Цукер в письме сотрудникам телеканала.

По его информации, в Центре CNN - мировой штаб-квартире телеканала, расположенной в Атланте, непосредственной угрозы нет.

Another suspicious package addressed to CNN has been intercepted. This time in Atlanta. All mail is being screened off site. Note from Jeff: pic.twitter.com/I6TXSkoluQ — CNN Communications (@CNNPR) 29 октября 2018 г.

В полиции Атланты заявили, что подозрительный пакет, по всей вероятности, аналогичен другим посылкам, которые были отправлены подозреваемым Сесарем Сайоком, арестованным на прошлой неделе за рассылку бомб американским политикам и бизнесменам.

Это третья подозрительная посылка, адресованная CNN. Первый пакет с самодельной бомбой был перехвачен в среду утром в почтовом отделении Тайм-Уорнер-Центра в Нью-Йорке. Вторая посылка была обнаружена в пятницу в почтовом отделении в шести кварталах от Тайм-Уорнер-Центра.

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Напомним, что с 24 октября американские спецслужбы перехватили несколько посылок с самодельными бомбами, которые были отправлены высокопоставленным представителям Демократической партии США, а также в офис CNN в Нью-Йорке. Власти назвали взрывные устройства "потенциально опасными", но ни одно из них не сдетонировало.