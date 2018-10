В редакцию CNN отправили третью подозрительную посылку

В почтовом отделении Атланты перехватили подозрительную посылку, которая была отправлена в редакцию американского телеканала CNN.

Об этом сообщил глава CNN Джефф Цукер в письме сотрудникам телеканала.

По его информации, в Центре CNN - мировой штаб-квартире телеканала, расположенной в Атланте, непосредственной угрозы нет.

Another suspicious package addressed to CNN has been intercepted. This time in Atlanta. All mail is being screened off site. Note from Jeff: pic.twitter.com/I6TXSkoluQ