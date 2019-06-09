В редакции Медузы прокомментировали решение суда по делу Голунова Сегодня, 00:19 Цей матеріал також доступний українською Медуза Голунов отправлен под домашний арест на два месяца Медуза

Основатель российского издания Медуза Галина Тимченко заявила, что решение суда отправить журналиста Ивана Голунова под домашний арест на два месяца не является победой.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Это не победа. Это только начало. Но, конечно, я очень рада. Иван Голунов ни в чем не виноват и должен быть свободен», — заявила Тимченко.

В то же время, главный редактор издания Иван Колпаков поблагодарил за поддержу журналистское сообщество России.

«Спасибо всем за поддержку. Мы считаем, что Иван Голунов отправлен под домашний арест (а не в изолятор) благодаря беспрецедентной кампании журналистской солидарности. По нынешним меркам то, что произошло, — невероятно. И, безусловно, победа», — заявил Колпаков.

Напомним, что 7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издания Медуза Ивана Голунова.

Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Данная статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

8 июня суд в Москве отправил Голунова под домашний арест до 7 августа.