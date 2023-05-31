Бойцы РДК заявили, что во время прорыва под Белгородом взяли под контроль территорию больше, чем Бахмут — видео 31 мая, 22:07 Бойцы Российского добровольческого корпуса (Фото:РДК / Telegram)

Российский добровольческий корпус показал видео операции на территории Белгородской области. Бойцы заявили, что взяли под контроль территорию, которая преобладает площадь Бахмута.

Они также заявили, что смогли угнать российский БТР.

«Небольшой, но яркий видеоотчет о нашей минувшей операции на территории временно оккупированной кремлёвский мразью Белгородской области. За сутки нам удалось взять под полный контроль территорию по площади больше, чем весь Бахмут. Пока это лишь проба наших сил, хотя в ходе таких „упражнений“ мы смогли угнать новый БТР 82А! Дальше больше! Слава РДК», — говорится в сообщении.

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Кадры операции начинаются с речи главы движения.

«Завтра РДК нападает на Российскую Федерацию, так что пожелайте нам успеха», — сказал он.

Далее в видеоотчете показали кадры операции. На видео видно, что бойцы действовали слаженно с привлечением бронированной техники. Была стрельба, взрывы, а также была задействована авиация.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводили по своей инициативе исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.

По словам бойцов, в ходе рейда они зашли на 42 км вглубь России и контролировали некоторые населенные пункты Белгородской области в течение суток. По их словам, они потеряли двух человек погибшими, еще десять получили ранения, уничтожили несколько десятков российских силовиков и около десяти единиц бронетехники, а также взяли трофеи.



25 мая бойцы РДК сообщили, что снова зашли на территорию России.