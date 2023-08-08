«Безопасность режима». В разведке Британии объяснили, зачем Путин увеличивает ресурсы Росгвардии 8 августа, 09:23 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Закон о разрешении на получение тяжелой техники для Росгвардии, подписанный российским диктатором Владимиром Путиным, свидетельствует о том, что Кремль удваивает ресурсы формирования, поскольку оно является ключевой организацией для обеспечения безопасности режима.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном во вторник, 8 августа.

По данным отчета, решение усилить войска Росгвардии было принято после неудачного мятежа ЧВК Вагнера в июне.

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Формирование только на передовой насчитывает до 200 тыс. военнослужащих. Росгвардия была создана в 2016 году и возглавляется бывшим охранником Путина Виктором Золотовым.

Разведчики отмечают, что несмотря на заявление Золотова о том, что его войска якобы «отлично» действовали во время мятежа главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, нет никаких доказательств того, что Росгвардия «осуществила какие-то эффективные действия» против боевиков. По данным отчета, именно такую «угрозу внутренней безопасности» Росгвардия «призвана» подавить.

4 августа российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который позволит Росгвардии иметь на вооружении тяжелую военную технику, а госзакупки для ведения боевых действий против Украины будут проводиться по упрощенной процедуре. Российское Министерство обороны сможет заключать контракты в любой форме при закупке у единственного поставщика.

Кроме того, Путин подписал закон о призыве на срочную службу россиян в возрасте с 18 до 30 лет и закон, который вводит запрет на выезд за границу для граждан со дня вручения им повестки, в том числе по месту работы или учебы.

Ранее СМИ сообщали, что за июль 2023 года российский диктатор Владимир Путин подписал рекордное количество секретных указов, 62% документов не было опубликовано.