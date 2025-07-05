На дальнем востоке России в результате взрыва и последующего пожара были уничтожены ветки магистрального газопровода Владивосток , проходящего вдоль побережья Японского моря.

Как сообщают источники NV в украинской разведке, газопровод в частности обеспечивает газоснабжение ряда военных объектов ВС РФ, а именно отдельные подразделения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ.

Реклама

Часть газопровода сдана в эксплуатацию в марте 2025 года. Также путем подрыва уничтожен водопровод, обеспечивающий питьевой водой военные гарнизоны.

По информации источника, взрывы прогремели около часа-двух ночи 5 июля 2025 года, после чего произошел масштабный пожар. На место прибыли спецслужбы РФ и ремонтные бригады.

Чтобы скрыть информацию от местного населения, учитывая празднование 165-летия создания города Владивосток, местные спецслужбы отключили мобильный интернет и связь в районе бухты Лазурная (Шамора).

