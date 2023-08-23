В районе Москва-Сити был слышен «хлопок»

23 августа, 03:16
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По предварительным данным, сработала система ПВО (Фото:t.me/shot_shot)

По предварительным данным, сработала система ПВО (Фото:t.me/shot_shot)

В ночь на 23 августа в столице РФ прозвучал взрыв. Жители говорят о «хлопке» в районе Москва-Сити.

Об этом сообщает кремлевское издание РИА Новости.

Чуть позднее в том же районе от зданий поднялся дым.

Также жители подмосковного Одинцово сообщают о хлопках в небе. В районе улицы Маршала Жукова и четвёртого микрорайона. По предварительным данным, сработала система ПВО. План Ковер введён во всех аэропортах Москвы.

Видео дня

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Россия Москва БПЛА хлопок

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