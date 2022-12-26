Возле Херсона ДРГ оккупантов пытаются перебраться на правый берег Днепра, но ВСУ оперативно уничтожают их

26 декабря, 17:49
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Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Диверсионно-разведывательные группы пытаются прорваться на правый берег Днепра в районе Херсона, однако ВСУ оперативно обнаруживают и ликвидируют их.

Об этом заявил руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврийкого направления Евгений Ерин в эфире телемарафона.

Он уточнил, что украинские военнослужащие не дают врагу закрепиться на данном направлении.

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«Такие группы при обнаружении немедленно уничтожаются. Врагу не дают закрепиться, не дают развернуть свою деятельность на данном направлении», — заявил Ерин.

По его словам, ВСУ готовы отразить попытки противника перейти на правый берег Херсона. В частности, создаются минные заграждения, постоянно ведется наблюдение и украинские ракетные войска, артиллерия и авиация готовы к поражению врага в любое время суток.

За минувшие сутки, 25 декабря, войска РФ более 30 раз атаковали населенные пункты Херсонской области, семь ударов пришлось по Херсону. Погибших или пострадавших среди мирного населения нет.

https://www.youtube.com/watch?v=XylF1Lp6mgY&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Херсонская область Река Днепр Война России против Украины ДРГ

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