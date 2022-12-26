Возле Херсона ДРГ оккупантов пытаются перебраться на правый берег Днепра, но ВСУ оперативно уничтожают их 26 декабря, 17:49 Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Диверсионно-разведывательные группы пытаются прорваться на правый берег Днепра в районе Херсона, однако ВСУ оперативно обнаруживают и ликвидируют их.

Об этом заявил руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврийкого направления Евгений Ерин в эфире телемарафона.

Он уточнил, что украинские военнослужащие не дают врагу закрепиться на данном направлении.

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«Такие группы при обнаружении немедленно уничтожаются. Врагу не дают закрепиться, не дают развернуть свою деятельность на данном направлении», — заявил Ерин.

По его словам, ВСУ готовы отразить попытки противника перейти на правый берег Херсона. В частности, создаются минные заграждения, постоянно ведется наблюдение и украинские ракетные войска, артиллерия и авиация готовы к поражению врага в любое время суток.

За минувшие сутки, 25 декабря, войска РФ более 30 раз атаковали населенные пункты Херсонской области, семь ударов пришлось по Херсону. Погибших или пострадавших среди мирного населения нет.

