Выезд из Ростовской области закрыт. Генштаб сообщил, как проходит мобилизация в РФ 26 сентября, 07:13 Генштаб сообщил, как проходит мобилизация в РФ (Фото:Moscow News Agency/Handout via REUTERS)

На территории Российской Федерации продолжаются меры частичной мобилизации.



Украинский Генштаб в своей утренней сводке по состоянию на понедельник, 26 сентября, сообщил подробности, как она проходит.

«Ростовская область закрыта на въезд и выезд. Лицам, находящимся не по месту прописки, через родственников приказано в течение трех суток явиться», — говорится в сообщении.

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В Белгородской области личному составу, который прибывает в сборные пункты, объявляют список того, что необходимо приобрести за собственные средства, в частности, это теплая одежда.

Также мобилизацию РФ проводит на временно оккупированных территориях Украины. С 24 сентября в Севастополе на базе автомобильного батальона черноморского флота начата подготовка отмобилизованных.

В городе Сватово Луганской области вручают повестки о мобилизации лицам, достигшим восемнадцатилетнего возраста. Отдельных граждан, в частности, водителей грузовиков сразу отправляют в воинские части.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Министр обороны РФ Сергей Шойгу после оглашения мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать миллион россиян на войну против Украины.



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