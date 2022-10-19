В Раде хотят признать Беларусь оккупированной страной

19 октября, 20:59
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Встреча представителей полка Калиновского с народными депутатами Украины (Фото:Полк Каліноўскага / Telegram)

Встреча представителей полка Калиновского с народными депутатами Украины (Фото:Полк Каліноўскага / Telegram)

Депутаты хотят вынести на голосование Верховной Рады постановление о признании Беларуси временно оккупированной Россией.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы белорусского полка имени Кастуся Калиновского по результатам встречи с украинскими депутатами.

Во время встречи представителей полка Калиновского с народными депутатами Украины стороны обсудили вопросы белорусско-украинских отношений в условиях российской агрессии.

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«Украинская сторона выразила уважение белорусам, которые с оружием в руках воюют за Украину, и заявила о желании сотрудничать с полком Калиновского как законным представителем белорусского народа», — сообщает прессслужба полка.

По результатам заседания депутаты Верховной Рады Украины пообещали предложить Кабинету Министров внести изменения в указ относительно граждан Беларуси. Депутаты также решили вынести на голосование постановление о признании Беларуси временно оккупированной Россией территорией.

По результатам встречи стороны договорились о постоянном сотрудничестве с депутатским корпусом Украины в аспектах освободительной борьбы украинского и белорусского народов.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Беларусь Верховная Рада Война России против Украины

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