Массовый побег от мобилизации. В России развернули мобильные призывные пункты на границе с Эстонией и Латвией

4 октября, 11:23
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Граждане страны-агрессора начали массово покидать РФ после начала мобилизации (Фото:Sasu Makinen/Lehtikuva/via REUTERS)

Граждане страны-агрессора начали массово покидать РФ после начала мобилизации (Фото:Sasu Makinen/Lehtikuva/via REUTERS)

В Псковской области страны-агрессора России, которая граничит с Латвией, Эстонией и Беларусью, развернули мобильные призывные пункты.

Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Telegram.

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По его словам, на границе «усилены смены, развёрнуты мобильные призывные пункты, обеспечены санитарные условия, проведена работа с руководством заправок и придорожных кафе».

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«Но наплыв людей очень большой», — написал он.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.

https://www.youtube.com/watch?v=kX-P11VJA1M
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Граница Мобилизация Война России против Украины

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