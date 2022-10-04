Массовый побег от мобилизации. В России развернули мобильные призывные пункты на границе с Эстонией и Латвией 4 октября, 11:23 Граждане страны-агрессора начали массово покидать РФ после начала мобилизации (Фото:Sasu Makinen/Lehtikuva/via REUTERS)

В Псковской области страны-агрессора России, которая граничит с Латвией, Эстонией и Беларусью, развернули мобильные призывные пункты.

Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Telegram.

По его словам, на границе «усилены смены, развёрнуты мобильные призывные пункты, обеспечены санитарные условия, проведена работа с руководством заправок и придорожных кафе».

Видео дня

«Но наплыв людей очень большой», — написал он.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.