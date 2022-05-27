Депутаты Приморского края устроили «демарш» и потребовали от Путина вывести войска из Украины 27 мая, 10:58 Цей матеріал також доступний українською Губернатор Приморского края назвал инициаторов обращения к Путину «изменниками» (Фото:Sergey Guneev/REUTERS)

В Приморском крае РФ группа из четырех депутатов законодательного собрания потребовали от главы Кремля Владимира Путина прекратить войну в Украине и вывести российские войска.

Война России против Украины — главные события 27 мая

Как сообщается, соответствующее обращение зачитал на заседании в пятницу, 27 мая, член фракции КПРФ Леонид Васюкевич.

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«Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране станет еще больше», — заявил он.

В то же время какой-либо солидарности со стороны остальных коллег коммунисты не дождались, а губернатор Олег Кожемяко и вовсе потребовал вывести их из зала.

«Эти действия порочат российскую армию и наших защитников… Предатель!» — возмутился он, обращаясь к Васюкевичу.

В свою очередь лидер местной фракции КПРФ Анатолий Долгачев поспешил заявить, что обращение к Путину с ним согласовано не было, и назвал его «абсолютным демаршем».

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