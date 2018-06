В пригороде Дублина автомобиль въехал в группу людей на территории церкви

В понедельник, 25 июня, в пригороде ирландского Дублина автомобиль въехал в группу людей на территории церкви Непорочного зачатия.

Как сообщает RTE, в результате происшествия пострадали семь человек, двое из которых находятся в критическом состоянии.

Согласно предварительным данным, полиция рассматривает инцидент как несчастный случай. Причины ДТП на данное время не известны.

2 serious injuries, 5 less serious, a number of minor injuries following #clondalkin church incident. More on #rtenews at 1 pic.twitter.com/pNoip0UQAj