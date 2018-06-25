25 июня 2018, понедельник

В пригороде Дублина автомобиль въехал в группу людей на территории церкви

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В результате ДТП пострадали семь человек
Скриншот

В результате ДТП пострадали семь человек

В понедельник, 25 июня, в пригороде ирландского Дублина автомобиль въехал в группу людей на территории церкви Непорочного зачатия.

Как сообщает RTE, в результате происшествия пострадали семь человек, двое из которых находятся в критическом состоянии.

Согласно предварительным данным, полиция рассматривает инцидент как несчастный случай. Причины ДТП на данное время не известны.

Ранее сообщалось, что в Манчестере автомобиль въехал в толпу людей.

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