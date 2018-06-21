В пригороде американского Анкориджа медведь убил туриста и ранил волонтера

Медведя, который убил мужчину, пока не нашли

В американском штате Аляска, в пригороде города Анкоридж медведь убил туриста, передает Reuters со ссылкой на заявление полиции.

Как сообщается, тело 44-летнего Майлка Солтиса было найдено после того, как бурый медведь напал на волонтера, который принимал участие в поисках туриста.

В полиции заявили, что, медведь атаковал волонтера, потому что животное "защищало свою добычу, которая оказалась телом пропавшего человека". Пострадавший был ранен в ногу, и его госпитализировали.

По данным американских правоохранительных органов, последний раз убитого туриста видели живым вечером в понедельник, 18 июня. Его тело было найдено 20 июня недалеко от дороги, внизу холма. Предположительно, он был атакован на Игл-Ривер, недалеко от Анкориджа.

В полиции отметили, что самого медведя, который убил мужчину, пока не нашли. Полицейские оцепили место происшествия и устроили засаду на хищника.

Также правоохранители просят людей избегать этого района "из-за агрессивного медведя".

Как отмечает Reuters, в 2017 году в пригороде Анкориджа медведь убил 16-летнего мальчика, который принимал участие в лыжной гонке.

Напомним, в России медведь откусил руку пьяному мужчине, решившему покормить его сгущенкой.