В Приднестровье зафиксировали сокращение населения

Согласно данным статистики, в непризнанной Приднестровской молдавской республики зафиксировано сокращение населения.
За последние десять лет численность населения сократилось на 58 тысяч человек (11,1%), передает Укринформ.
По данным так называемых "властей ПМР", население в данный момент составляет 470 тысяч человек.
Главной причиной является большая смертность, которая опережает рождаемость.
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