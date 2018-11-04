04 ноября 2018, воскресенье

В Приднестровье зафиксировали сокращение населения

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Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Согласно данным статистики, в непризнанной Приднестровской молдавской республики зафиксировано сокращение населения.

За последние десять лет численность населения сократилось на 58 тысяч человек (11,1%), передает Укринформ.

По данным так называемых "властей ПМР", население в данный момент составляет 470 тысяч человек.

Главной причиной является большая смертность, которая опережает рождаемость.

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