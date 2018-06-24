В Приднестровье отказались от вывода российских войск

В Министерстве иностранных дел непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" отказались от вывода военного контингента Российской Федерации, к которому призвали в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о Полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова. Об этом сообщает МИД "ПМР".

В Министерстве иностранных дел "ПМР" подчеркивают, что "российские военнослужащие в Приднестровье выполняют исключительно задачи по обеспечению устойчивого мира и безопасности, и никаких иных вооруженных сил РФ, кроме миротворческих, на территории Приднестровской Молдавской Республики нет".

Также в заявлении отмечается, что никакие решения об изменении формата "миротворческой операции под эгидой России" не могут быть приняты без учета мнения "ПМР". И вывод войск не будет осуществлен до окончательного урегулирования взаимоотношений между Приднестровьем и Республикой Молдова.

Напомним, с 1995 года на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики дислоцируется объединение Вооруженных сил Российской Федерации. Молдова неоднократно протестовала против этого.

22 июня Генассамблея ООН приняла резолюцию о Полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова.

Премьер-министр Молдовы Павел Филип высказал благодарность международным партнерам, в том числе Украине, за поддержку на Генассамблее ООН резолюции о выводе российских войск из Приднестровья.

Украинское Министерство обороны считает, что российские войска, которые находятся на территории непризнанного Приднестровья, угрожают Украине.

Президент Молдовы Игорь Додон обвинил правительство, которое инициировало голосование за резолюцию ООН о выводе российских войск из Приднестровья, в совершении "очередного антироссийского демарша".

Резолюцию ООН о выводе войск из Приднестровья раскритиковали также в МИД России.