В причастности к расстрелам в Бабьем Яре подозревают 96-летнего гражданина Германии

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Памятник Менора в память о расстрелянных евреях во время оккупации Киева
Фото: Alex long via Wikipedia

Памятник Менора в память о расстрелянных евреях во время оккупации Киева

Прокуратура немецкого города Кассель начала проверку информации о возможной причастности 96-летнего гражданина Германии к массовым расстрелам в Бабьем Яре в Киеве в 1941 году.

В немецкой прокуратуре сообщили, что 96-летний гражданин мог проходить службу в дивизии Ваффен-СС, принимавшей участие в убийстве евреев, цыган и советских военнопленных в Бабьем Яре, передает DW.

Проверку инициировали после обращения израильского Центра Симона Визенталя, установившего его причастность к преступлениям.

В Бабьем Яре в 1941-1943 годах немецкие оккупанты расстреляли 90-100 тысяч человек. 

Напомним, что в Германии в возрасте 96 лет умер бывший эсэсовец Оскар Гренинг, известный как "бухгалтер Освенцима".

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