В правительстве Саудовской Аравии провели перестановки после убийства Хашукджи Сегодня, 18:45 1111 Цей матеріал також доступний українською Король Саудовской Аравии провел перестановки в правительстве

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз провел крупные перестановки в правительстве после убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи и последовавшего за этим международного осуждения.

Как передает AP, новым министром иностранных дел назначен Ибрагим аль-Асаф, который до этого занимал пост министра финансов. Бывший глава МИД Адель аль-Джубейр был назначен на пост государственного министра по иностранным делам.

Король также сменил глав Министерства информации, Министерства образования и Национальной гвардии королевства. Саудовский принц Абдалла бин Бандар занял пост главы Национальной гвардии.

Кадровые перестановки в ключевых министерствах связаны с попыткой короля и его сына, наследного принца Мухаммеда бин Салмана, продемонстрировать Западу, что они перестраивают правительственный аппарат после убийства Хашукджи саудовскими агентами в Стамбуле, отмечает AP.

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Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.