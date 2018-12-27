Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Виктор Пинзеник
Что нам оставляет 2018?
Андрей Смирнов
Слепой траст дал Петру полмиллиарда
Александр Лиев
Оккупированный Крым. Итоги пятого турсезона
Зоя Казанжи
Совок еще здесь

В правительстве Саудовской Аравии провели перестановки после убийства Хашукджи

Сегодня, 18:45
1111
Цей матеріал також доступний українською

Король Саудовской Аравии провел перестановки в правительстве

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз провел крупные перестановки в правительстве после убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи и последовавшего за этим международного осуждения.

Как передает AP, новым министром иностранных дел назначен Ибрагим аль-Асаф, который до этого занимал пост министра финансов. Бывший глава МИД Адель аль-Джубейр был назначен на пост государственного министра по иностранным делам.

Король также сменил глав Министерства информации, Министерства образования и Национальной гвардии королевства. Саудовский принц Абдалла бин Бандар занял пост главы Национальной гвардии.

Кадровые перестановки в ключевых министерствах связаны с попыткой короля и его сына, наследного принца Мухаммеда бин Салмана, продемонстрировать Западу, что они перестраивают правительственный аппарат после убийства Хашукджи саудовскими агентами в Стамбуле, отмечает AP.

В консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле жестоко убили журналиста. Какие доказательства причастности работников диппредставительства есть у турецкой власти

Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи  исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

Вошел в консульство и пропал. Что известно об исчезновении саудовского журналиста в Стамбуле и почему его ищут три страны

В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.

Теги:   Журналист Саудовская Аравия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

Лонгриды

Сегодня, 18:23

article_img
Игристое настроение. Украинские сомелье советуют, что пить в праздники
Саме там

Сегодня, 16:11

article_img
Несколько минут ужаса. Как человечество с древних времен грезило о покорении Марса и сейчас воплощает мечту
Политика

Сегодня, 15:00

article_img
Ветер из Вашингтона. Большое интервью с экс-послом США в Украине Джоном Хербстом

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться