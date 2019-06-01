В правительстве Польши произойдут перестановки из-за Европарламента Вчера, 03:24 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Yves Herman Часть министров уйдут работать в Европарламент по итогам выборов REUTERS/Yves Herman

После недавних выборов в Европарламент часть польского правительства уйдет в отставку и отправится работать в парламенте Евросоюза.

Об этом сообщает Укринформ.

По результатам выборов депутатами Европарламента стали вице-премьер Беата Шидло, глава МВД Йоахим Брудзинский, министр семьи, труда и социальной политики Элжбета Рафальская, министр образования Анна Залевская, министр по вопросам гуманитарной политики Беата Кемпа, а также секретарь правительства Йоанна Копцинская.

Глава правительства Матеуш Моравецкий уже провел встречу с президентом Анджеем Дудой, на которой обсуждались перемены в правительстве.

Напомним, что в Италии правая партия Лига, которую возглавляет глава МВД Маттео Сальвини, выиграла выборы в Европарламент.

Во Франции лидирует националистическая партия Марин Ле Пен, после нее — политсила французского президента Эммануэля Макрона Вперед, республика.

В Германии лидирует правящая партия канцлера Германии Ангелы Меркель, на втором месте — Партия зеленых.

В Венгрии побеждает правящая националистическая партия Фидес с результатом 56%. В Польше — национал-консервативная правящая партия Ярослава Качиньского (42,4%).