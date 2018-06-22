В правительстве Британии заявили о нулевых шансах остановить Brexit

В британском правительстве заявили, что шансов остановить Brexit не осталось

Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что после того, как Палата общин приняла поправку, предоставляющую парламенту больший контроль над процессом выхода страны из состава Евросоюза, шансы избежать Brexit "равны нулю".

Об этом сообщает Reuters.

"Мы сделали решительный шаг, который теперь поведет нас по безвозвратному пути выхода Британии из Европейского союза. Поэтому, чтобы ни у кого не осталось сомнений: шансы того, что Великобритания остановит процесс выхода из Евросоюза, равны нулю", - сказал британский министр.

Накануне Палата общин британского парламента поддержала поправку о предоставлении парламенту дополнительных полномочий по контролю над процессом выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

Теперь правительство страны должно будет получить одобрение парламента прежде, чем оно заключит финальное соглашение с Брюсселем относительно условий выхода из ЕС.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению Великобритании в составе Европейского союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.