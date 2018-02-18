В Праге в небо запустили шарики с портретами героев Небесной сотни

Участники акции запустили в пражское небо символические белые шарики с портретами героев

В столице Чехии - Праге - в воскресенье, 18 февраля, почтили память героев Небесной сотни.

Об этом сообщает Посольство Украины в Чехии.

"На Старогородской площади Праги состоялся памятный митинг, на котором выступил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис. Участники акции запустили в пражское небо символические белые шарики с портретами героев Небесной сотни", - говорится в сообщении.

Настоятель греко-католической церкви Святого Климента отец Василий Сливоцкий также отслужил панихиду на Ольшанском кладбище Праги возле памятного знака героям Небесной сотни.

Ранее сообщалось, что в Киеве прошел марш в память о защитниках Дебальцево.