В Праге в небо запустили шарики с портретами героев Небесной сотни

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Участники акции запустили в пражское небо символические белые шарики с портретами героев
Фото: Посольство Украины в Чехии

Участники акции запустили в пражское небо символические белые шарики с портретами героев

В столице Чехии - Праге - в воскресенье, 18 февраля, почтили память героев Небесной сотни.

Об этом сообщает Посольство Украины в Чехии.

"На Старогородской площади Праги состоялся памятный митинг, на котором выступил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис. Участники акции запустили в пражское небо символические белые шарики с портретами героев Небесной сотни", - говорится в сообщении.

Настоятель греко-католической церкви Святого Климента отец Василий Сливоцкий также отслужил панихиду на Ольшанском кладбище Праги возле памятного знака героям Небесной сотни.

Ранее сообщалось, что в Киеве прошел марш в память о защитниках Дебальцево.

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