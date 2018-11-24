В Праге прошел очередной митинг против Бабиша под лозунгом: Чехия - не Россия

Вечером 23 ноября граждане Чехии опять вышли на Староместскую площадь в Праге протестовать против правительства Андрея Бабиша.
Об этом сообщает Idnes.cz.
Люди прошли маршем через центр города с флагами Чехии и Европейского Союза, а также с лозунгами: Чешская Республика - это не Россия, мы хотим достойное правительство; Конец правительству Бабиша.
Мероприятие, по словам председателя организационного объединения Микулаша Минаржа, было кратким и поразительным.
Полиция контролировала ситуацию. Во время марша движение транспорта было ограничено.
Напомним, 15 ноября на центральные улицы Праги вышли тысячи людей, которые требуют отставки премьер-министра Андрея Бабиша из-за скандала с поездкой его сына в оккупированный Крым.
Смотрите также
Ранее сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявил, что отец насильно отправил его в оккупированный Крым ради сокрытия фактов своей коррупционной деятельности. Сам Бабиш опроверг слова сына, и добавил, что тот "страдает психическим расстройством".
Оппозиция инициировала голосование за недоверие правительству Бабиша после того, как чешские СМИ сообщили, что помощники Бабиша насильно вывезли его младшего сына в оккупированный Россией Крым, чтобы помешать проведению расследования о мошенничестве с деньгами ЕС.
23 ноября парламент Чехии не поддержал вотум недоверия премьер-министру Андрею Бабишу.
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования