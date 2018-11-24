В Праге прошел очередной митинг против Бабиша под лозунгом: Чехия - не Россия

Вечером 23 ноября граждане Чехии опять вышли на Староместскую площадь в Праге протестовать против правительства Андрея Бабиша.

Об этом сообщает Idnes.cz.

Люди прошли маршем через центр города с флагами Чехии и Европейского Союза, а также с лозунгами: Чешская Республика - это не Россия, мы хотим достойное правительство; Конец правительству Бабиша.

Мероприятие, по словам председателя организационного объединения Микулаша Минаржа, было кратким и поразительным.

Полиция контролировала ситуацию. Во время марша движение транспорта было ограничено.

Напомним, 15 ноября на центральные улицы Праги вышли тысячи людей, которые требуют отставки премьер-министра Андрея Бабиша из-за скандала с поездкой его сына в оккупированный Крым.

Ранее сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявил, что отец насильно отправил его в оккупированный Крым ради сокрытия фактов своей коррупционной деятельности. Сам Бабиш опроверг слова сына, и добавил, что тот "страдает психическим расстройством".

Оппозиция инициировала голосование за недоверие правительству Бабиша после того, как чешские СМИ сообщили, что помощники Бабиша насильно вывезли его младшего сына в оккупированный Россией Крым, чтобы помешать проведению расследования о мошенничестве с деньгами ЕС.

23 ноября парламент Чехии не поддержал вотум недоверия премьер-министру Андрею Бабишу.