Людей эвакуировали из больницы до прибытия спасателей

В пригороде Праги произошел пожар в больнице, в которой проходил курс лечения сын премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, оказавшийся в центре скандала.

Об этом сообщает Aktualne.

Возгорание в Национальном институте психического здоровья произошло вечером, в понедельник, 19 ноября.

В результате никто не пострадал. Люди смогли эвакуироваться с помощью персонала до прибытия пожарных.

Эвакуировали из больницы около 50 человек.

Предполагается, что возгорание началось с электропроводки, однако точную причину и масштаб повреждений определят следователи.

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Ранее сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявил, что отец насильно отправил его в оккупированный Крым ради сокрытия фактов своей коррупционной деятельности. Сам Бабиш опроверг слова сына, и добавил, что тот "страдает психическим расстройством". В Генпрокуратуре Чехии заявили о проведении проверки заявления сына премьера.

Сам Бабиш позже признал, что его сын посещал аннексированный Крым.

В МИД Чехии намерены обсудить поездку сына премьера в оккупированный Крым.