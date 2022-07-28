Сократилось число нуждающихся. В Праге закрыли один из палаточных городков для украинских беженцев
Украинские беженцы (Фото:www.radiosvoboda.org)
В Праге мэрия закрыла палаточный городок для украинских беженцев в районе Малешице, объединив его с городком в районе Троя.
Об этом сообщает Radio Prague International.
«Сократилось общее число нуждающихся во временном крове беженцев. В Малешицах остались развернутыми лишь несколько резервных палаток», — говорится в сообщении.
В обоих пунктах временного размещения во вторник, 26 июля проживало 64 человека, хотя каждый из городков был рассчитан на 150 мест.
Первый палаточный городок для украинских беженцев Прага открыла 14 мая, а потом спасающихся от войны украинцев начали размещать также в Малешицах.
За время работы обоих палаточных городков временный кров там нашли более 2400 человек.
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