В Праге полиция задержала пророссийских демонстрантов, желающих снять флаг Украины

12 марта, 04:13
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Акция в Праге (Фото:REUTERS/Eva Коринкова)

Акция в Праге (Фото:REUTERS/Eva Коринкова)

В Праге в субботу, 11 марта, несколько десятков пророссийских демонстрантов пытались прорваться в Национальный музей и сорвать украинский флаг. Полиция задержала 18 человек.

Об этом сообщает Novinky.cz.

До этого тысячи человек собрались на Вацлавской площади на акцию Чехия против бедности с антиправительственными лозунгами и призвали правительство к отставке.

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Отмечается, что полиция задержала мужчину с нашивкой «вагнер» и русским пропагандистским знаком Z.

После завершения демонстрации часть протестующих отправилась в Национальный музей, где попыталась ворваться туда. При этом несколько участников пытались снять флаг Украины со здания.

Полиция оттеснила демонстрантов, двое полицейских получили ранения и были доставлены в больницу.

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Около 19:00 протестующие разошлись.

По словам представителей пророссийской партии PRO, организовавшей мероприятие, следующая акция протеста состоится 16 апреля.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Чехия Прага Война в Украине Украина-Чехия

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